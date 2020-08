“Al settimo cielo”. Pif, l’avventura più grande inizia oggi. A 48 anni non sta più nella pelle (Di sabato 22 agosto 2020) Una bella notizia per Pif al secolo Pierfrancesco Diliberto. Diventato famoso con il completo nero de Le Iene, regista e sceneggiatore affermato, sta per vivere l’avventura più grande della sua vita: diventerà padre. A lanciare lo scoop il settimanale Diva e Donna, che ha pizzicato il 48enne in compagnia della fidanzata. Una ragazza mora di cui non si conosce l’identità ma che non ha nascosto il vistoso pancione all’obiettivo dei fotografi. Il parto è ormai agli sgoccioli: il primogenito di Pif dovrebbe nascere tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. La coppia è stata fotografata a Roma tra baci, coccole e passeggiate mano nella mano. Non solo: i due sono stati beccati pure mentre ricevevano alcuni pacchi tra cui un grosso involucro con all’interno un fasciatoio Ikea. ... Leggi su caffeinamagazine

yoncestime : certo è normale essere bitter per la questione delle yt views di ON but WE MADE IT non avete@idea@di quanto sia al… - PALERMOPM : CHIUSURA - alessandro613 : Dieci anni che sti zotici #cartonati ci macinano i coglioni nascondendosi dal quarto al settimo posto, finalmente h… - _Mdk7_ : @brema82 @dekuweb @Julio_Arnes Non fare il brillante Diego, che la riconferma delirante di Padre Pioli sarà la vost… - LucaParry85 : rakitic al settimo cielo per il suo siviglia -

Ultime Notizie dalla rete : “Al settimo Coronavirus | nuovo Dpcm | misure anti-Covid fino al 7 settembre Zazoom Blog