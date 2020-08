Western Digital: ecco i nuovi velocissimi SSD My Passport (Di venerdì 21 agosto 2020) Western Digital ha annunciato i nuovi velocissimi SSD della famiglia My Passport. Dotati di tecnologia NVMe per velocità superiori a 1 GB/s Western Digital, il leader statunitense nella produzione di dispositivi per l’archiviazione di massa, ha appena annunciato i propri nuovi SSD esterni chiamati WD My Passport SSD. Disponibili nella capacità di 2TB. WD dichiara di aver utilizzato la tecnologia NVMe, sfruttando una piattaforma in grado di raggiungere velocità fino a 1050 MB/s e 1000 MB/s. in lettura e scrittura sequenziale, un dato davvero incredibile. I nuovi modelli si presentano inoltre in un nuovo design, elegante e minimale, con dimensioni compatte. Il nuovo SSD My ... Leggi su tuttotek

