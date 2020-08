Volpi blinda Italiano: “Non andrà al Genoa, resta allo Spezia” (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo la storica promozione in Serie A, il patron Gabriele Volpi ha blindato Vincenzo Italiano: “E’ stato bravissimo, non andrà al Genoa, il nostro allenatore resterà qui”. Italiano è legato da un contratto, le parole di Volpi sembrano una sentenza, vedremo i prossimi sviluppi. Italiano è la prima scelta del Genoa, se non fosse liberato dallo Spezia il club di Preziosi – come anticipato ieri – potrebbe virare su Roberto D’Aversa o andare su un’altra soluzione. A quel punto, se D’Aversa lasciasse l’Emilia, Liverani (fresco reduce dal divorzio con il Lecce) avrebbe spianata la strada per Parma. Foto: sito Spezia L'articolo Volpi ... Leggi su alfredopedulla

Lo Spezia perde con il Frosinone 0-1 ma viene promosso per il miglior piazzamento in campionato. Il tecnico Italiano: “Siamo nella storia” Anche la Serie B ha emesso il suo ultimo verdetto. E’ lo Spez ...

Il patron a caldo: "Domani la nostra holding comincerà a programmare il futuro". La Spezia - “Mister Italiano è stato bravissimo, resterà qua, non andrà a Genova”. Apre così il suo intervento post par ...

