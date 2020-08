Ubriaco e fuori controllo, notte di follia: aggredisce i familiari e ferisce due poliziotti (Di venerdì 21 agosto 2020) Ubriaco e fuori controllo, ha costretto gli agenti della Questura di Brescia a un doppio intervento in notturna, nella casa dei fratelli di Via Cimabue, a San Polo, dove si trovava per scontare una ... Leggi su bresciatoday

gianluigidellac : RT @TucciTuccio: Ha detto proprio così quel coso che ballava ubriaco al Papeete con la lingua di fuori davanti alle tette della cubista #Sa… - AndreaGnarluz : RT @TucciTuccio: Ha detto proprio così quel coso che ballava ubriaco al Papeete con la lingua di fuori davanti alle tette della cubista #Sa… - mimmoanzivino : RT @TucciTuccio: Ha detto proprio così quel coso che ballava ubriaco al Papeete con la lingua di fuori davanti alle tette della cubista #Sa… - viniciocavalli : RT @TucciTuccio: Ha detto proprio così quel coso che ballava ubriaco al Papeete con la lingua di fuori davanti alle tette della cubista #Sa… - agata46_ : RT @TucciTuccio: Ha detto proprio così quel coso che ballava ubriaco al Papeete con la lingua di fuori davanti alle tette della cubista #Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Ubriaco fuori Ubriaco e fuori controllo, notte di follia: aggredisce i familiari e ferisce due poliziotti BresciaToday Manfredonia, il giovane Fabio “Ma quale drogato e ubriaco: l’incidente per una fatalità”

Manfredonia, 20 agosto 2020. “Ci tengo a precisare che non ero né ubriaco, tantomeno avevo fatto uso di sostanze stupefacenti. Aggiungo inoltre che il mezzo è stato guidato a una velocità moderata, po ...

Ubriaco, non si ferma all'alt. Rocambolesco inseguimento a Udine

La folle corsa dell'auto è terminata contro un muro. Il conducente è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Nonostante l'incidente, l'autista ha tentato la fuga anche a piedi, abbandonando il veicolo ...

Manfredonia, 20 agosto 2020. “Ci tengo a precisare che non ero né ubriaco, tantomeno avevo fatto uso di sostanze stupefacenti. Aggiungo inoltre che il mezzo è stato guidato a una velocità moderata, po ...La folle corsa dell'auto è terminata contro un muro. Il conducente è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Nonostante l'incidente, l'autista ha tentato la fuga anche a piedi, abbandonando il veicolo ...