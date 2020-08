Tudor non è più il tecnico dell’Hajduk Spalato: Pirlo lo aspetta alla Juventus (Di venerdì 21 agosto 2020) Igor Tudor lascia l’Hajduk Spalato. È stato lo stesso club croato attraverso in comunicato sul proprio sito ufficiale ad annunciare che l’ex difensore ha accettato un nuovo ruolo propostogli da Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Juventus e lo raggiungerà “in Italia come membro del suo staff. Gli auguriamo le migliori fortune e successi nella sua futura carriera”, ha concluso la società croata nella nota. Leggi su sportface

