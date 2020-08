Siviglia-Inter, Handanovic: “Grande delusione, ma sarà un punto di partenza. Vi dico cosa ci è mancato” (Di venerdì 21 agosto 2020) L'Inter manca per un soffio la vittoria dell'Europa League: ad alzare la Coppa, per la sesta volta, è il Siviglia.Dopo un lungo testa a testa tra le due compagini, a causa di una sfortunata deviazione di Romelu Lukaku, ad avere la meglio nell'ultimo atto della competizione sono stati gli spagnoli. La squadra di Julen Lopetegui può festeggiare una vittoria tanto meritata quanto combattuta. Tre a due il risultato finale.Europa League, Siviglia-Inter 3-2: beffa Lukaku, gli spagnoli alzano la Coppa per la sesta voltaA parlare della sconfitta maturata tra le mura del Müngersdorfer Stadion, ai microfoni di Sky Sport, il capitano nerazzurro Samir Handanovic: "C'è grandissima amarezza e grandissima delusione, ma bisogna andare ... Leggi su mediagol

Inter : ?? | FISCHIO FINALE Il match termina dopo 6 minuti di recupero, il Siviglia vince l'Europa League #SivigliaInter… - SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - Corriere : Conte ha costruito la squadra più forte d’Italia. Adesso deve crescere del tutto anche ... - _f_bianchini : RT @cippiriddu: È un grande dispiacere, enorme, ma la vittoria del Siviglia è stata meritata nonostante le nostre occasioni. Complimenti a… - SergioSierra67 : RT @SergioSierra67: L'Inter ha perso la finale di Europa League con il Siviglia. Secondo voi chi sta godendo di più? #InterSiviglia #Sivigl… -