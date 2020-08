Regionali 2020, Bonaccini: «Intese dall’alto sbagliate, a me M5S disse no» (Di venerdì 21 agosto 2020) Regionali 2020. “Le alleanze si fanno sui territori a partire da contenuti e programmi, perché non credo né ai matrimoni per procura né alle alleanze calate dall’alto”. Così Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna ed autorevole esponente del Pd, oggi in un’intervista al Corriere della Sera sul fallimento dell’alleanza Pd-M5S alle Regionali 2020. >> Regionali 2020, alleanza Pd-M5S: Conte spinge, i candidati 5S frenano «Intese dall’alto sbagliate, a me M5S disse no. Persero occasione» “Ma trovo naturale – ha proseguito Bonaccini – che forze che governano insieme il Paese ... Leggi su urbanpost

fattoquotidiano : Regionali, l’appello del sindaco di Pesaro Ricci (Pd): “Ha ragione Conte, forze di governo si presentino unite per… - petergomezblog : Alleanza Pd-M5s alle Regionali, l’appello di Conte. “Presentarsi divisi sarebbe grande occasione sprecata. In polit… - fattoquotidiano : Regionali Puglia, esponenti locali M5s contro ogni accordo. D’Ambrosio: “Capisco l’esigenza di Conte, ma Emiliano e… - zazoomblog : Regionali ci siamo: è ‘Potere al Popolo’ la prima lista depositata nel Sannio - #Regionali #siamo: #‘Potere… - Laura64135537 : RT @Noiconsalvini: MATTEO #SALVINI E SUSANNA #CECCARDI OGGI A MARINA DI PISA -