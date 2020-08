'Niet' al trasferimento di Alexei Navalny. Il suo staff: "Vogliono nascondere le prove" (Di venerdì 21 agosto 2020) Il primario dell’ospedale di Omsk, dove è ricoverato in coma l’oppositore russo Aleksei Navalny, “non è pronto ad assumersi la responsabilità” di autorizzare il suo trasferimento, come chiesto dai familiari. Lo ha annunciato su Twitter uno dei collaboratori di Navalny, Ivan Zhdanov, mentre una Ong tedesca ha inviato già un’eliambulanza per portare in Germania l’attivista, in coma da ieri dopo un sospetto avvelenamento. Leggi anche... Russia avvelenata. Alexey Navalny in coma, dentro una partita più grande (di C. Renda) “Il divieto di trasferire Aleksei Navalny” dall’ospedale di Omsk, dove da ieri è ricoverato in coma dopo un sospetto avvelenamento, “rappresenta una ... Leggi su huffingtonpost

