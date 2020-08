Nessun veleno nel sangue, il caso Navalny diventa un intrigo internazionale (Di venerdì 21 agosto 2020) E' diventato un intrigo internazionale il caso di Aleksey Navalny, leader dell'opposizione anti Putin in Russia, ricoverato in coma ad Omsk, in Siberia, dopo un malore, che, secondo il suo entourage, è stato causato da "avvelenamento". "Fino ad ora nelle analisi effettuate non è stata trovata alcuna traccia di veleno", ha dichiarato alla stampa Anatoli Kalinichenko, dello staff del pronto soccorso di Omsk dove come prima ipotesi di causa del malore si parla di "disfunzione metabolica". Mentre la cancelliera Angela Merkel si è detta molto preoccupata per quanto accaduto a Navalny, proprio dalla Germania arrivano le richieste di trasferire il politico russo in un ospedale tedesco. Ma le autorità sanitarie russe negano una simile ... Leggi su ilfogliettone

Agenzia_Ansa : #Navalny, medici russi vietano il trasferimento. 'Nessun veleno nel sangue ma è instabile'. Ma i sanitari tedeschi… - TgLa7 : #Navalny, medico ospedale di Omsk: 'nessun veleno' è stato rilevato nel sangue. Abbiamo un quadro diagnostico, ma n… - Agenzia_Ansa : #Navalny, i medici russi vietano il trasferimento all'estero. 'E' instabile. Nessun veleno nel sangue' #ANSA - GaetanoBresci9 : RT @repubblica: Navalnyj, arriva aereo per trasferimento ma i medici non lo autorizzano: 'Nessun veleno, calo di zuccheri' [a cura di KATIA… - corsicountess : RT @_DAGOSPIA_: 'NESSUN VELENO RILEVATO NEL SANGUE' – INIZIANO LE MANOVRE DI INSABBIAMENTO: I MEDICI DICONO DI NON.. -