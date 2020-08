Napoli, due ambulanze sul luogo dell’incidente: soccorritori aggrediti. La protesta su Fb: Siamo indifesi (Di venerdì 21 agosto 2020) Una duplice aggressione al personale del 118, a Napoli. A denunciare l’accaduto è la pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”. “All’1.30 l’ambulanza 118 della Ferrovia viene allertata per incidente motociclistico a via Brin – si legge nel post sui social -. A quanto ricostruito dall’equipaggio, il centauro, con tanto di passeggero (una giovane ragazza) stava impennando lungo via Brin. Qualcosa, come era prevedibile, è andato storto ed i due sono caduti rovinosamente al suolo. Dopo pochi minuti giunge l’equipaggio di ferrovia che effettua il triage sul posto classificando l’uomo come il più grave. Il ferito viene caricato sul mezzo di soccorso tra le urla degli astanti che pretendevano il trasporto simultaneo della ragazza”. “Il team leader spiega che è in arrivo ... Leggi su ildenaro

SkyTG24 : #Napoli, nella notte due aggressioni a personale del 118 - Notiziedi_it : Napoli, nome nuovo per il mercato estivo: Gattuso vuole un ex Milan. Telefonata tra i due: i dettagli - valentinadigrav : RT @ilgiornale: Aumentano i positivi: Petagna del Napoli, due casi nel Toro, Boga al Sassuolo. E uno nel Brescia in serie B - MuracaManuela : RT @Ceciofobica: AFFITASI APPARTAMENTO CON COINQUILINE A NAPOLI. RETWITTATE, È IMPORTANTE La casa si trova a piazza signoria È un apparta… - Notiziedi_it : Violenza sui medici, due aggressioni nella notte a Napoli: botte agli operatori del 118 -