Migranti: 7 sbarchi nella notte a Lampedusa,ora sono 1400 (Di venerdì 21 agosto 2020) Lampedusa, 21 AGO - Altri 276 Migranti sono arrivati la notte scorsa a Lampedusa dove, nell'arco di otto ore, si sono registrati sette sbarchi. Persone che sono andate ad aggiungersi ai 250 arrivati, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

MediasetTgcom24 : Migranti, 5 nuovi sbarchi: in 1.400 a Lampedusa #lampedusa - Agenzia_Ansa : #Migranti: 7 sbarchi nella notte a #Lampedusa, ora sono 1400 #ANSA - matteosalvinimi : Sbarchi triplicati e immigrazione fuori controllo, il grido delle forze dell'ordine: è un'aggressione continua.… - ERCOLE87599430 : RT @francescatotolo: Altri 7 barconi sbarcati a #Lampedusa (276 #migranti arrivati in 8 ore), hotspot sempre più nel caos, lampedusani che… - LucaSucci : RT @francescatotolo: Altri 7 barconi sbarcati a #Lampedusa (276 #migranti arrivati in 8 ore), hotspot sempre più nel caos, lampedusani che… -