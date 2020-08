Lula chiede scusa alle famiglie delle vittime di Cesare Battisti. Un po’ in ritardo (Di venerdì 21 agosto 2020) L'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva ha chiesto scusa alle famiglie delle vittime di Cesare Battisti riconoscendo l'errore di aver a suo tempo concesso asilo al terrorista italiano Leggi su firenzepost

Le scuse di Lula? Meglio tardi che mai ma sono inutili": Alberto Torregiani, il figlio del gioielliere ucciso nel 1979 dai Pac in una sparatoria in cui lui stesso rimase ferito e perse l'uso delle gam ...Respinge al mittente le scuse Alberto Torregiani, il figlio del gioielliere ucciso nel 1979 dai Pac in una sparatoria a Milano in cui lui stesso rimase ferito e perse l'uso delle gambe, dopo l'ammissi ...