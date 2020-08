L’Inter perde l’Europa League e i social si scatenano: Conte e le finali della Juve, i meme e le reazioni più simpatiche (Di venerdì 21 agosto 2020) L’Inter ha perso l’ultimo atto dell’Europa League 2019-2020 contro il Siviglia. 3-2 il risultato in favore degli andalusi – campioni sei volte su sei finali giocate – che la confermano regina della competizione. Per i nerazzurri resta comunque il grande percorso effettuato, con una finale europea conquistata a distanza di 10 anni. Non si sono però fatte attendere le solite reazioni sui social. Chiamati indirettamente in causa il tecnico Antonio Conte e la Juve, per via delle numerose finale europee perse. Abbiamo raccolto i meme più simpatici. Li riproponiamo nella FOTOGALLERY in alto.L'articolo L’Inter perde l’Europa League e i social si ... Leggi su calcioweb.eu

capuanogio : L’#Inter perde la finale di #Europeague contro il #Siviglia che a lungo gioca meglio anche se alla fine pesano gli… - TuttoMercatoWeb : L'Inter perde la finale di Europa League e la Juventus twitta subito le congratulazioni al Siviglia - daario77 : Quindi i cugini ci prendono per il culo ma ricordiamo che Suso ha vinto l’Europa league e loro sono sesti, sesti!… - PierCinti : RT @OKRIM_ITALY: @SandroSca Ricapitolando.. L inter arriva secondo a -6 dalla nostra Vittoria matematica,esce aglinottavi di coppa italia,e… - atlentus : RT @ohmyramsey: può crepare il papa di covid-19 noi non facciamo una piega ma se l’inter perde una finale allora -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter perde Inter, ecco chi comanda davvero. La tela di Zhang junior sulla cassaforte di famiglia Corriere della Sera