Le Previsioni Meteo di AccuWeather per l’Autunno 2020: maltempo tropicale a settembre, poi inverno anticipato con tanta neve sulle Alpi (Di venerdì 21 agosto 2020) Previsioni Meteo Autunno 2020 – Dopo una primavera e un’estate trascorse tra lockdown e allentamenti o inasprimenti delle restrizioni, gli abitanti dei Paesi europei sperano che l’autunno possa portare con sé un po’ di normalità: mentre le Previsioni sull’andamento della pandemia di Coronavirus sono molto incerte, i Meteorologi di AccuWeather fanno invece chiarezza su quali condizioni Meteo potremo aspettarci nel corso della prossima stagione autunnale. La siccità ha stretto nella sua morsa molte regioni europee quest’estate, ma fortunatamente pioggia e temperature più basse sono in arrivo: porteranno sollievo proprio alle aree più colpite? Inoltre, che impatto avrà sull’Europa ... Leggi su meteoweb.eu

