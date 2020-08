Lazio, parla l’agente di Muriqi: «Vicino ai biancocelesti» (Di venerdì 21 agosto 2020) Vedat Muriqi Vicino alla Lazio, la conferma arriva dall’agente del calciatore La Lazio è vicina all’acquisto di Vedat Muriqi, attaccante del Fenerbahce. A confermarlo è stato l’agente del calciatore turco ai microfoni di Ajansspor. «La Lazio sta facendo sul serio per Vedat Muric. Si sta incontrando con il Fenerbahçe. Le trattative non sono ancora concluse, ma le parti sono vicine. Se i club si mettono d’accordo, io sinceramente non vedo ostacoli per vederlo giocare con la maglia della Lazio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Altra giornata frenetica in casa Lazio. Tra continui gialli di mercato e primi contatti importanti per Rafinha, qualcosa su James e anche Giroud. Ma andiamo con ordine. L’effetto dell’onda lunga di Si ...

