L’appello di Goffredo Bettini a Matteo Renzi: “Guida la ‘terza gamba’ moderata, hai il talento per portarla al 10% e rafforzare il governo” (Di venerdì 21 agosto 2020) L’appello di Bettini a Matteo Renzi: “Guida tu i moderati, può valere il 10%” Goffredo Bettini, membro della direzione nazionale del Partito Democratico, lancia un appello a Matteo Renzi affinché guidi i moderati, costituendo una federazione di centro-sinistra che potrebbe “valere il 10%”. In un articolo pubblicato su Il Foglio, Bettini sottolinea come quello attuale sia un momento “decisivo della politica italiana”. L’esponente dem ribadisce che “Il varo del governo Conte due ha letteralmente salvato la Repubblica” ma sottolinea anche “ciò che è stato fatto nell’emergenza non basta più”. “Basta dire che se avesse prevalso la destra ... Leggi su tpi

