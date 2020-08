La Uefa è il vero vincitore di queste coppe europee (Di venerdì 21 agosto 2020) La finale di Lisbona tra Psg e Bayern Monaco mette fine alla stagione più folle e drammatica del calcio europeo. Comunque vada c'è chi può dire di essere uscito vincitore da una situazione in cui la tentazione di fermare tutto, abortendo l'annata causa Covid, ha attraversato più di una delle stanze dei poteri forti del calcio europeo. In molti hanno sostenuto che quello post lockdown non è stato vero calcio. Errore. E' stato il calcio che ci possiamo permettere adesso e che, purtroppo, ci potremo permettere ancora per qualche tempo in attesa che la scienza consenta il ritorno alla normalità. Dunque, niente tifosi o quasi e ritmi sincopati con l'obbligo di pensare format e strategie diverse per adeguarsi alla realtà.E' in questo scenario che la Uefa - accusata a marzo di essere stata ... Leggi su panorama

