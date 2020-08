Istanbul, il Museo Karye Cami di Chora, monastero di Cristo Salvatore, verrà trasformato in moschea (Di venerdì 21 agosto 2020) La sua decisione è stata pubblicata oggi sulla gazzetta ufficiale. Il decreto di Erdogan si basa sulla decisione presa dal Consiglio di Stato nel novembre 2019 , secondo cui l'uso dell'edificio come ... Leggi su asianews

Ultime Notizie dalla rete : Istanbul Museo L'aeroporto di Istanbul ora ha un suo museo Adnkronos Turchia, dopo Santa Sofia diventa moschea la chiesa-museo di San Salvatore in Chora

Dopo Santa Sofia, tornata moschea lo scorso 24 luglio, la medesima sorte sta per toccare a un'altra delle principali attrazioni turistiche di Istanbul, la chiesa bizantina di San Salvatore in Chora (K ...

Istanbul, il Museo Karye Cami di Chora (monastero di Cristo Salvatore) verrà trasformato in moschea

Il decreto di Erdogan pubblicato oggi sulla gazzetta ufficiale. Stesso destino della basilica di Santa Sofia. Il monastero di Chora, raro esempio dell’arte bizantina, è un punto di riferimento del pat ...

Dopo Santa Sofia, tornata moschea lo scorso 24 luglio, la medesima sorte sta per toccare a un'altra delle principali attrazioni turistiche di Istanbul, la chiesa bizantina di San Salvatore in Chora (K ...