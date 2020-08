Inter, Marotta: “Quattro italiani titolari in finale sono un fiore all’occhiello” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Questa finale rappresenta un traguardo importante che premia e riconosce il lavoro profuso dall’allenatore e dai giocatori, è un orgoglio per la società e siamo tutti in attesa di questo momento magico. C’è la giusta tensione e anche la giusta motivazione, siamo pronti. sono fiducioso perché Conte ha esperienze di questi avvenimenti, sia come giocatore che come allenatore, sono molto ottimista“. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, nell’immediato prepartita della finale dell’Europa League 2019/2020 con i nerazzurri che affrontano il Siviglia di Lopetegui. “Quattro italiani titolari sono un fiore ... Leggi su sportface

