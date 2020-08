Inter, Conte ora preoccupa: l’Europa League potrebbe non bastare a trattenerlo (Di venerdì 21 agosto 2020) Ore di tensione all’Interno dello spogliatoio nerazzurro. La squadra, attesa a concludere in bellezza una stagione tutto sommato positiva, scenderà in campo stasera con un dubbio in più. Cosa farà Antonio Conte all’alba di domani, qualche ora dopo la conclusione dell’Europa League? Il tecnico salentino infatti preoccupa per i tanti malumori dimostrati durante l’ultimo periodo … L'articolo Inter, Conte ora preoccupa: l’Europa League potrebbe non bastare a trattenerlo Leggi su dailynews24

