In Libia annunciate tregua ed elezioni, l’Onu saluta l”accordo’ (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA – Cessate il fuoco ed elezioni: e’ l’impegno annunciato oggi dalle parti in lotta in Libia, con due comunicati differenti, gia’ seguiti da una reazione positiva dell’Onu.A rendere nota quella che le Nazioni Unite hanno definito “un’intesa” sono stati il primo ministro tripolino Fayez Al-Serraj e il presidente del parlamento con sede a Tobruk, Aguila Saleh. Leggi su dire

