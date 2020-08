Il pentimento tardivo di Lula sull’asilo a Battisti: «Ci ha ingannato». Le famiglie delle vittime: «Scuse inutili» (Di venerdì 21 agosto 2020) Il 13 gennaio 2009 il ministro della giustizia del Brasile Tarso Genro ha concesso asilo politico a Cesare Battisti. In quell’anno a capo del governo c’era il Presidente Lula che ora in un’intervista al canale YouTube Tv Democracia si è scusato pubblicamente per quella scelta: «Ha ingannato molta gente in Brasile, non so se ha fatto altrettanto in Francia, ma la verità è che c’erano molte persone che pensavano che fosse innocente. E se abbiamo commesso questo errore, ci scusiamo senza dubbio». Lula ha spiegato che ha concesso l’asilo politico a Battisti perchè il suo ministro della giustizia era certo della sua innocenza. La protezione concessa dal Brasile ha permesso a Battisti di rimanere lontano dalla giustizia ... Leggi su open.online

