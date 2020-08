Il Pd vota Sì ma se ne vergogna e fa finta che il referendum non lo riguardi (Di venerdì 21 agosto 2020) Alla fine il Partito democratico è costretto a mollare. Sostanzialmente scappa da una pugna che lo divide al suo interno e dagli “alleati strategici” del Movimento cinque stelle, nonché dal gran “punto di riferimento dei progressisti”, l’avvocato del popolo Giuseppe Conte, abbandona con la scusa che i problemi sono altri. Certo, per non perdere la faccia il Partito democratico dirà di votare Sì ma senza fare la battaglia, non farà propaganda, non più del minimo sindacale e forse neppure quello, di fatto lascerà ai suoi elettori libertà di voto: che passi ‘a nuttata in questa storia del taglio dei parlamentari cominciata male e finita peggio. Domani è un altro giorno, si vedrà. Non può reggere, il Nazareno, una spinta per il No che ormai è tracimata sul ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : vota vergogna Il Pd vota Sì ma se ne vergogna e fa finta che il referendum non lo riguardi Linkiesta.it Il Pd vota Sì ma se ne vergogna e fa finta che il referendum non lo riguardi

Alla fine il Partito democratico è costretto a mollare. Sostanzialmente scappa da una pugna che lo divide al suo interno e dagli “alleati strategici” del Movimento cinque stelle, nonché dal gran “punt ...

