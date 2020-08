GP Stiria, Valentino Rossi: "Strategia sbagliata, domani speriamo non piova" (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA - " Il problema più grande quest'oggi è stato provare il time-attack nel pomeriggio. Avevamo deciso di salvare una gomma per domani, ma sull'asfalto c'erano più di 50 gradi ed era complicato ... Leggi su corrieredellosport

SkySportMotoGP : MotoGP, GP Stiria: come cambia la curva 3 di Spielberg dopo l'incidente Zarco-Morbidelli #SkyMotori #MotoGP… - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Stiria 2020 DIRETTA: Valentino Rossi fuori dai 10. “Il passo è buono ma…”. Dovizioso in palla - infoitsport : MotoGP, GP Stiria 2020: Valentino Rossi fuori dalla Q2. Passo discreto, ma il Dottore fatica sul giro secco - infoitsport : MotoGP Stiria, Valentino Rossi insoddisfatto: altri problemi con la Yamaha - OA_Sport : MotoGP, GP Stiria 2020: Valentino Rossi fuori dalla Q2. Passo discreto, ma il Dottore fatica sul giro secco -

Ultime Notizie dalla rete : Stiria Valentino

ROMA - "Il problema più grande quest’oggi è stato provare il time-attack nel pomeriggio. Avevamo deciso di salvare una gomma per domani, ma sull’asfalto c’erano più di 50 gradi ed era complicato migli ...Non è stata una giornata positiva per Valentino Rossi: per quanto riguarda l’attacco al tempo, il “time attack”, è stata sbagliata la tattica; ma Rossi soffre anche sulla distanza. “Abbiamo provato qu ...