Elezioni Regionali, Meloni: “Se vinciamo, Mattarella deve intervenire” (Di venerdì 21 agosto 2020) Giorgia Meloni ritiene che, visti i risultati degli ultimi anni, l’ennesima vittoria del centrodestra alle Elezioni Regionali sarebbe difficile da ignorare per il governo nazionale. Giorgia Meloni ha rilasciato un’intervista ad Affaritaliani.it per discutere delle ormai prossime Elezioni Regionali. La leader di Fratelli d’Italia si è dichiarata “felice che Salvini e Berlusconi abbiano voluto dare … L'articolo Elezioni Regionali, Meloni: “Se vinciamo, Mattarella deve intervenire” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LegaSalvini : #SALVINI SUL RINVIO DELLE ELEZIONI REGIONALI: 'ATTENTATO ALLA DEMOCRAZIA PER EVITARE SCONFITTA ANNUNCIATA' - DantiNicola : Ci siamo! Oggi abbiamo presentato le liste dei candidati di Italia Viva +Europa per le elezioni regionali in Toscan… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI E SUSANNA #CECCARDI OGGI A MARINA DI PISA - adrianobusolin : 'Il governo sapeva tutto'. La Maglie e le elezioni a settembre, un devastante sospetto - LetiziaGargiulo : RT @DantiNicola: Ci siamo! Oggi abbiamo presentato le liste dei candidati di Italia Viva +Europa per le elezioni regionali in Toscana. Sare… -