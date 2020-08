Donna scomparsa a Crema, terminato l’interrogatorio di Pasini: si cerca il corpo in una roggia (Di venerdì 21 agosto 2020) Le ricerche del corpo di Sabrina Beccalli si concentrano ora su una roggia vicino a Vergonzana, la frazione di Crema dove viveva la Donna di cui non si hanno notizie da Ferragosto, e i carabinieri hanno già chiuso la strada per avviare le ricerche. La svolta è stata decisa al termine dell’interrogatorio di garanzia di Alessandro Pasini, in carcere con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere. L’uomo, riferisce l’Ansa, questa volta non si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Giulia Masci e ha risposto alle domande per circa un’ora e mezza. L’avvocato difensore, Paolo Sperolini, ha spiegato che “Pasini non ha confessato il delitto ma ha reso la sua versione”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

