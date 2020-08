Dalla Spagna, affare fatto tra Juventus e Arsenal: operazione da 25 milioni (Di venerdì 21 agosto 2020) Hector Bellerin alla Juventus, Daniele Rugani all’Arsenal: c’è l’accordo. Questa la certezza che arriva Dalla Spagna. Un affare da 25 milioni di euro, cifra assegnata ai due giocatori valutati alla pari. Secondo quanto afferma Todofichajes non ci sono dubbi sulla trattativa tra i due club.Juventus: affare con l'Arsenal da 25 milionicaption id="attachment 899159" align="alignnone" width="655" Bellerin (getty images)/captionStando a quanto si apprende dal media spagnolo, le due società avrebbero trovato l'intesa per lo scabio tra Bellerin e Rugani. Si parla di un'operazione da 25 milioni di euro, ovvero la cifra per la quale sono stati valutati i due ... Leggi su itasportpress

