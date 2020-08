Carne, i Paesi europei dove costa di più (Di venerdì 21 agosto 2020) Il barbecue più caro d’Europa? È sicuramente quello preparato con la Carne che si acquista in Austria: secondo i dati Eurostat, che ha tracciato un confronto di mercato fra i Paesi membri dell’Unione europea basandosi sui prezzi del 2019 di diverse tipologie di Carne (bovina, maiale, agnello, montone e capra, pollame, altre carni e frattaglie commestibili, salumi e altre preparazioni), è quella la nazione dove la Carne si vede al prezzo più caro. Se l'indice del livello medio dei prezzi dell'Unione Europea è di 100, in Austria raggiunge i 145. Subito dopo viene il Lussemburgo (141), seguito dalla Francia (131), dai Paesi Bassi (127), dal Belgio (125) e dalla Finlandia (124). L’Italia all’ottavo ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : Carne Paesi Austria con il prezzo della carne più alto nella Ue, Italia ottava - Terra & Gusto Agenzia ANSA De Luca: "Con 'twittismo' non si cambia realtà"

"Oggi c'è la sottocultura dei social del twittismo, che è un altro modo per separarsi dalla realtà. E' un mondo finto nel quale non c'è la gente in carne ed ossa, e chi vive in quel mondo si condanna ...

La crisi economica mette in ginocchio la Corea del Nord.

Dalla Corea del Nord arriva una notizia secondo cui il leader Kim Jong Un avrebbe deciso di sequestrare tutti gli animali domestici così da fornire carne fresca ai ristoranti del Paese.

