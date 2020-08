Calciomercato serie C LIVE: Carpi, ore decisive per Pochesci (Di venerdì 21 agosto 2020) La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di mercato della terza serie aggiornate ogni giorno La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative della terza serie, con le ultime news del campionato. Venerdì 21 agosto 13.00 Carpi, ore decisive per Pochesci – Le parti si incontreranno nei prossimi giorni. Clicca qui per leggere la news. 10.43 Modena, torna Riccardo Gagno – L’operazione si chiude a titolo definitivo. Giovedì 20 agosto 18.37 Casertana, Floro Flores responsabile del settore giovanile. 18.06 Cesena, ecco Peterman – L’ufficialità è arrivata dalla società bianconera. 13.04 Turris, arriva Rainone – Il difensore ... Leggi su calcionews24

Un diciottenne di Sciacca rientrato da una vacanza a Malta è risultato positivo al Coronavirus. A confermare ...

Turris, innesto in mediana: preso Signorelli - I AM CALCIO ITALIA

La S.S. TURRIS CALCIO è lieta di annunciare l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Franco Signorelli per lastagione 2020-2021. Origini venezuelane, classe 1991, centrocamp ...

