Belen Rodriguez: “li sceglie tutti uguali?”, Antonino Spinalbese come Stefano De Martino (Di venerdì 21 agosto 2020) Antonino Spinalbese, nuova presunta fiamma di Belen Rodriguez, avrebbe un paio di tatuaggi in comune con Stefano De Martino. Il primo è una scritta che il parrucchiere milanese si è fatto imprimere sul braccio destro, “Unbroken”. Anche lo showman campano ne ha uno identico ma con la parola “Broadway”. Gli stessi tatuaggi: gli uomini di... L'articolo Belen Rodriguez: “li sceglie tutti uguali?”, Antonino Spinalbese come Stefano De Martino proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

zazoomblog : Belen Rodriguez sfoggia l’anello del suo ex: ritorno di fiamma? - #Belen #Rodriguez #sfoggia #l’anello - SabatinoAlberto : Belen e Stefano, GDL e il Dama, Cecila Rodriguez e Moser: questo 2020 sta mietendo più vittime del COVID - ZioF1g4 : @TaiaAlessia che merda mamma mia è più probabile che io mi scopi belen rodriguez che lui sta sera fa gol o assist - salomone_l : RT @tempoweb: #BelenRodriguez da urlo L'ultima foto è spettacolare [GUARDA] - tempoweb : #BelenRodriguez da urlo L'ultima foto è spettacolare [GUARDA] -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Cecilia e Belen Rodriguez tristi per amore: interviene mamma Veronica su Instagram DiLei Mariana Rodriguez fidanzata con un ex di Giulia De Lellis: ecco chi è

1Dopo il presunto flirt con Stefano De Martino, Mariana Rodriguez si è fidanzata con un ex di Giulia De Lellis. Ecco di chi si tratta Solo qualche settimana fa a far discutere il web e i siti di gossi ...

Antonino Spinalbese come Stefano De Martino, gli uomini di Belen hanno gli stessi tatuaggi

In questa torrida estate gossip, Belen Rodriguez fa parlare per il flirt con Antonino Spinalbese e subito si scatena il confronto con l'ex marito di lei Stefano De Martino. In molti sostengono come il ...

1Dopo il presunto flirt con Stefano De Martino, Mariana Rodriguez si è fidanzata con un ex di Giulia De Lellis. Ecco di chi si tratta Solo qualche settimana fa a far discutere il web e i siti di gossi ...In questa torrida estate gossip, Belen Rodriguez fa parlare per il flirt con Antonino Spinalbese e subito si scatena il confronto con l'ex marito di lei Stefano De Martino. In molti sostengono come il ...