Barcellona-Bayern Monaco 2-8, Davies: “A fine partita ho chiesto la maglia a Messi, ma lui era turbato” (Di venerdì 21 agosto 2020) Il terzino del Bayern Monaco Alphonso Davies ha svelato un aneddoto relativo al match di quarti di finale di Champions League 2019/2020 contro il Barcellona, che ha visto Messi e compagni subire un severo 2-8. E’ stato proprio ‘La Pulce’ il protagonista di quanto raccontato dal canadese, che ha rivelato a BT Sport il motivo per il quale non è avvenuto il consueto scambio di maglia: “A fine partita ho chiesto a Messi di scambiare la maglietta, ma lui era piuttosto turbato. La volevo, ma sarà per la prossima volta” ha concluso il classe 2000. Leggi su sportface

