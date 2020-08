Avellino, al via il primo ciclo di tamponi naso-faringei (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Ha preso il via oggi, come da programma, il pre ritiro dell’U.S. Avellino 1912. I giocatori ed il gruppo squadra in mattinata sono stati sottoposti a tampone naso faringeo. Successivamente gli atleti hanno svolto test fisici e allenamenti individuali e continueranno, con tale schema, anche nei prossimi giorni. Il secondo ciclo è previsto per lunedì 24 agosto. Dopo il secondo tampone la squadra si sposterà a Sturno dove il pomeriggio si allenerà al “Castagneto” per la prima seduta del ritiro in vista del prossimo campionato di LegaPro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

