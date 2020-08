10 film che hanno riscritto le favole (Di venerdì 21 agosto 2020) https://www.youtube.com/watch?v=Z5hlNcvSJSc La favola è la storia più tradizionale che ci sia, l’antenato del film in un’epoca in cui i racconti si facevano solo oralmente. Da lì viene molto di quel che ci raccontiamo, le parabole degli eroi e le morali inserite in una storia. I generi che conosciamo escono dalle favole, eppure la favola stessa in sé, è un genere. Un genere tradizionalmente pensato per l’infanzia che in alcuni casi diventa interessante per un pubblico adulto. Questa settimana esce in sala Gretel e Hansel, rimaneggiamento horror della nota favola dei Grimm, una delle molte versioni che stiamo vedendo in questi anni di miti e storie tradizionali che vengono non solo modernizzati, ma proprio piegati per non somigliare più molto a una favola ma essere anche altro. Come sempre ... Leggi su wired

Eduard Sporck, direttore d'orchestra di importanza mondiale riceve ed accetta la proposta di costituire un'orchestra formata da giovani musicisti israeliani e palestinesi con l'obiettivo di realizzare ...

Onward, il nuovo film della Pixar: magia ed esempi per vivere una realtà incantevole

“Spero che resti un po' di magia in ciascuno di voi”. La voce di un padre scomparso spalanca le porte del fantastico mondo di 'Onward, oltre la magia' il film d'animazione della Pixar con la regia di ...

"Spero che resti un po' di magia in ciascuno di voi". La voce di un padre scomparso spalanca le porte del fantastico mondo di 'Onward, oltre la magia' il film d'animazione della Pixar con la regia di ...