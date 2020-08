UFFICIALE - Ancora Covid-19 in Serie A: il Torino comunica due positivi asintomatici (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo la positività di Andrea Petagna, comunicata oggi dal Napoli, arriva un altro comunicato - stavolta del Torino - in cui vengono resi noti i risultati positivi ai test per la rilevazione del Covid 19 per quanto riguarda due g ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : UFFICIALE - Ancora Covid-19 in Serie A: il Torino comunica due positivi asintomatici - BombeDiVlad : ?? #Cavani - #Benfica: i dettagli che frenano l’affare ?? Ecco le cifre in questione #LeBombeDiVlad #LBDV… - GroupParadiso : La città è il suo terreno. Nuovo GLA ha ancora più carattere. ?? - ALEFRANCY12 : @INPS_it il reddito di emergenza e in vigore dal 15 in Gazzetta ufficiale perché non si può fare domanda sul sito a… - pausinismile : @_Nairobi87 @iamiikaz Non c'è stata ancora nessuna dichiarazione ufficiale, sono solo delle teorie campate in aria.… -