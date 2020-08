Traffico Roma del 20-08-2020 ore 17:30 (Di giovedì 20 agosto 2020) Luceverde Roma pomeriggio dalla redazione rallentamenti per un incendio in via Collatina all’altezza di via Emilio Longoni nelle due direzioni conseguente chiusura di Villa Montanarini all’altezza di via petiti in via di Pietralata Traffico rallentato per un incidente avvenuto all’altezza di via Val Brembana lavori in corso a San Giovanni fino al prossimo 30 settembre cambiamenti per la circolazione è largo Brindisi via Taranto attenzione alla segnaletica sul posto fino al 7 dicembre la circolazione dei treni sulla linea C termina in anticipo da Pantano l’ultima corsa alle 20:30 da San Giovanni l’ultima parte alle 21 il servizio poi prosegue in superficie con due linee di bus navetta per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it tutto il prossimo ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2020 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - InfoAtac : #info #atac ??? traffico interdetto ai mezzi pesanti in via Quintino Sella; ?? 910 ? stazione Termini, da via Salari… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Arezzo (Km 358,5) e A1 Svinc… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra #Arezzo e #Valdichiana #viabiliTOS #viabiliFI - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-08-2020 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 20-08-2020 ore 15:30 RomaDailyNews Meteo e traffico in autostrada: incidente sulla A14 BO/TA

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 20 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore. Tempo stabile con cieli sereni su tutta la Penisola, salvo ...

Al rave party o accalcati al parco acquatico, l’estate degli irriducibili allergici alle regole

MILANO. Fa caldo ma sembra dicembre, quando si sapeva che c’era il virus e si pensava che ci risparmiasse. Non sono bastati 35 mila 412 decessi e 255 mila 278 contagi a far cambiare idea ai tanti, ai ...

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 20 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore. Tempo stabile con cieli sereni su tutta la Penisola, salvo ...MILANO. Fa caldo ma sembra dicembre, quando si sapeva che c’era il virus e si pensava che ci risparmiasse. Non sono bastati 35 mila 412 decessi e 255 mila 278 contagi a far cambiare idea ai tanti, ai ...