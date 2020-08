Tour, l'Ineos boccia 2 big Out Froome e Thomas, si punta tutto su Bernal (Di giovedì 20 agosto 2020) Niente Tour per Chris Froome, vincitore di quattro edizioni. E nemmeno per il suo compagno Geraint Thomas, che si è imposto nel 2018. L'Ineos, che in Francia si chiamerà Granadier, dopo i risultati ... Leggi su quotidiano

SpazioCiclismo : Jumbo-Visma, il d.s. Zeeman sulla scelta della Ineos per il Tour: “Per noi è una sorpresa, ci eravamo preparati con… - infoitsport : Tour de France, Chris Froome scaricato dal Team Ineos. Operazione rivincita nel 2021 - VirgilioVazzari : Clamoroso al Tour de France: Chris Froome e Geraint Thomas non convocati. La decisione del Team Ineos favorisce gl… - valerioming : Titolone di coda su un decennio di tirannia targata #Sky-#Ineos. Una decisione impensabile solo pochi mesi fa, che… - IlMisantropo : Tour de France, la nuova pelle della Ineos (anzi Grenadier) - Il Foglio -