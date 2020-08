Tim accelera sulla banda larga. L’Unione industriali di Napoli: Finalmente (Di giovedì 20 agosto 2020) “Dopo anni di ritardi, apprendiamo con grande interesse e favore quanto dichiarato dal ceo di Tim, Luigi Gubitosi, in merito all’esigenza di accelerare la diffusione della banda ultra larga in tutta Italia e in particolare nei distretti industriali, come sollecitato in numerose occasioni dall’Unione industriali Napoli”. E’ quanto si afferma in una nota dell’associaizone. “Per i distretti industriali avere la banda ultra larga riveste da tempo carattere d’urgenza, per cui non possiamo che apprezzare la sensibilità di Tim nel raccogliere le esigenze del tessuto produttivo” conclude la nota. L'articolo Tim accelera sulla banda ... Leggi su ildenaro

apaeli : RT @IlMontanari: L'Italia ha bisogno di una società unica per lo sviuppo della Rete: siamo il fanalino di coda in Europa per digitalizzazio… - rulesandmarkets : RT @IlMontanari: L'Italia ha bisogno di una società unica per lo sviuppo della Rete: siamo il fanalino di coda in Europa per digitalizzazio… - IlMontanari : L'Italia ha bisogno di una società unica per lo sviuppo della Rete: siamo il fanalino di coda in Europa per digital… - CasaDigitale : RT @SmartNationIT: Procede velocemente la diffusione della #FibraOttica di @TIM_Official nelle aree bianche dell'#Italia. - SmartNationIT : Procede velocemente la diffusione della #FibraOttica di @TIM_Official nelle aree bianche dell'#Italia. -

Ultime Notizie dalla rete : Tim accelera Tim accelera sulla banda larga. L'Unione industriali di Napoli: Finalmente Il Denaro Tim accelera sulla banda larga. L’Unione industriali di Napoli: Finalmente

Sarebbero oltre 400, secondo quanto riporta il sito Fanpage, le assunzioni progrmmate da Anm, l'azienda dei trasporti del Comune di Napoli.Di questi, informa ...

Rete unica. Le tre mosse che il governo deve fare per rilanciare l’Italia digitale

TIM proceda pure con i suoi obiettivi, è un’azienda privata si muova senza indugi. Il governo predisponga un piano per la fibra nel Recovery Fund. Infine fissi una data di switch-off del rame. Le isti ...

Sarebbero oltre 400, secondo quanto riporta il sito Fanpage, le assunzioni progrmmate da Anm, l'azienda dei trasporti del Comune di Napoli.Di questi, informa ...TIM proceda pure con i suoi obiettivi, è un’azienda privata si muova senza indugi. Il governo predisponga un piano per la fibra nel Recovery Fund. Infine fissi una data di switch-off del rame. Le isti ...