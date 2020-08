The Suicide of Rachel Foster ha una data di uscita per PS4 e Xbox One (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo un lancio di successo su PC, attraverso un comunicato stampa, Daedalic Entertainment e lo studio di sviluppo italiano ONE-O-ONE GAMES annunciano oggi che l'intensa avventura narrativa The Suicide of Rachel Foster arriverà su PlayStation 4 e Xbox One questo mese. Il viaggio agghiacciante in un hotel abbandonato del Montana nel 1993 arriverà su PlayStation 4 e Xbox One in meno di una settimana, il 26 agosto 2020.The Suicide of Rachel Foster è un'intensa indagine in prima persona, dove malinconia e nostalgia si fondono in un'emozionante storia di fantasmi. Questa è un'esperienza di gioco davvero coinvolgente che ha una narrativa a più livelli, un finale influenzato dalla scelta del giocatore e dall'audio binaurale ... Leggi su eurogamer

Dopo un lancio di successo su PC, attraverso un comunicato stampa, Daedalic Entertainment e lo studio di sviluppo italiano ONE-O-ONE GAMES annunciano oggi che l'intensa avventura narrativa The Suicide ...

