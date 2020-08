Spezia-Frosinone, la delusione di Nesta: “Paghiamo distrazione dell’andata” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Non ho visto uno Spezia più forte di noi, hanno vinto per il doppio risultato: se lo sono guadagnato sul campo durante l’anno. Abbiamo pagato solo una piccola distrazione all’andata”. Questa l’analisi di Alessandro Nesta dopo il ritorno della finale playoff tra Spezia e Frosinone. Ai ciociari non è bastato l’1-0 al Picco dopo la sconfitta di misura dell’andata. “Abbiamo sbagliato forse la prima mezz’ora dell’andata ma per il resto abbiamo fatto molto bene, mi dispiace per i ragazzi perché hanno dato tutto e meritavano qualcosa di diverso – ha spiegato il tecnico dei laziali a Dazn – C’è rabbia perché ho visto tutto l’ambiente dispiaciuto, oggi è una serata triste ma poche ... Leggi su sportface

