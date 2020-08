Scuola: oltre 7 milioni di studenti con la mascherina in classe (Di giovedì 20 agosto 2020) “Sono oltre 7 milioni le ragazze e i ragazzi fra i 6 e i 18 anni che si ritroveranno in classe con la mascherina alla riapertura delle scuole“: è quanto emerge da una analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Istat in riferimento agli ultimi orientamenti del Comitato tecnico scientifico sulla ripartenza dell’anno didattico e quindi almeno fino a giugno 2021. “Una situazione confermata anche dal monitoraggio dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su un campione di imprese da nord a sud dell’Italia secondo il quale più di 1 azienda su 4 (26%) è pessimista sulla pandemia ed è convinta che non ci si potrà liberare delle protezione e delle misure anti contagio fino all’estate dell’anno prossimo. ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Scuola oltre Concorso scuola secondaria: oltre 1200 posti in Liguria, molti per il sostegno Genova24.it Scuola, mascherina in classe: con quale coraggio lo chiamate rientro in sicurezza?

Banchi, aule, mascherine e tamponi: tutti i nodi ancora da sciogliere per il ritorno in classe a settembre Tra i temi sul tavolo l'uso delle mascherine, la gestione dei casi di eventuali positivi che ...

C'è la conferma, il 1° settembre aprono nidi e materne: «Vince lo spirito di responsabilità»

disponibilità e senso di responsabilità da parte delle diverse forze politiche – conclude l’assessore del Veneto – per consentire la ripartenza delle oltre mille scuole paritarie per l’infanzia e dei ...

