Scuola, il Cts conferma: "In classe mascherina obbligatoria se non c'è distanziamento" (Di giovedì 20 agosto 2020) Al termine di una delle riunioni tenutesi nella giornata di ieri, in particolare durante il pomeriggio, il Cts (Comitato tecnico scientifico) ha affrontato un altro argomento chiave per quanto riguarda la riapertura delle scuole fissata per il prossimo 14 settembre: quello dell'uso della mascherina in classe. Secondo l'amministrazione, infatti, l'uso della suddetta dovrà essere obbligatorio

