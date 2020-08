Sabrina vittima dell'agguato teso da un "amico" (Di giovedì 20 agosto 2020) Cristina Bassi La sorella della 39enne: "Disposta a perdonarlo, ma ci dica dove ha nascosto il cadavere" C'è un fermato per omicidio nell'inchiesta sulla scomparsa di Sabrina Beccalli, la donna di 39 anni di Crema di cui non si hanno notizie da Ferragosto. Nella tarda serata di martedì il procuratore capo di Cremona, Roberto Pellicano, ha disposto il provvedimento a carico di Alessandro Pasini, 45enne amico della vittima, anche lui di Crema. È accusato appunto di omicidio e distruzione di cadavere. Durante l'interrogatorio nella notte dopo il fermo ha scelto di non parlare, ma le prove contro di lui sarebbero rilevanti. Il corpo della donna, separata e con un figlio di 15 anni, non è stato trovato. «Sono pronta anche a perdonarlo - ha detto ... Leggi su ilgiornale

