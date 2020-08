Roma. Contrasto alla prostituzione: 3 daspo (Di giovedì 20 agosto 2020) Cronaca di Roma. Proseguono i controlli degli agenti del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli. L’attivita’ svolta in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Lazio, unita’ cinofile e Ispettori della Asl, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, ha interessato prevalentemente il quartiere Garbatella ed e’ stata finalizzata al controllo della movida e dei relativi esercizi pubblici, nonche’ al Contrasto della prostituzione. Durante l’operazione sono state identificate 125 persone, effettuati 5 posti di controllo e comminati 3 daspo urbani a tre prostitute sanzionate altresi’ per violazione del Regolamento di Polizia Urbana, in relazione al quale e’ stato elevato verbale ad un cliente. Nessuna violazione e’ stata riscontrata agli esercizi commerciali ... Leggi su romadailynews

(AGR) Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Flaminio, diretto da Erminio Massimo Fiore, dopo un’attenta attività di indagine per i reati di estorsione e maltrattam ...

Roma, 20 ago. (askanews) – I seguaci degli scenari complottistici di QAnon amano l’America, quindi Donald Trump: nulla di strano o di male, secondo il presidente Usa, se su Twitter prendono piede teor ...

