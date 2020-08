Nuovo record di contagi in Germania: 1.707 casi in 24 ore. Mai così alti da aprile (Di giovedì 20 agosto 2020) Mai così alti dall’aprile scorso. Con l’ennesimo record di contagi registrato nelle ultime ore, la Germania fa un salto indietro ai giorni più bui della pandemia. Secondo gli ultimi dati ufficiali diffusi dall’Istituto Robert Koch, nel Paese guidato da Angela Merkel i nuovi casi da coronavirus hanno raggiunto quota 1.707. Numeri che confermano la seconda ondata del Covid-19 in atto, ormai da settimane, nel territorio tedesco e praticamente in tutta Europa. Solo ieri, infatti, sono stati individuati 1.510 positivi (martedì 1.390), un dato che non si vedeva da almeno tre mesi. E oggi le cose sono peggiorate ancora. Secondo le statistiche dell’istituto di sorveglianza epidemiologica Rki il totale dei contagi in ... Leggi su ilfattoquotidiano

Coronavirus: 1.700 casi in Germania, record da aprile

La Germania ha registrato 1.707 nuovi casi di infezione da coronavirus nelle ultime 24 ore, il livello più alto da aprile, secondo i dati ufficiali diffusi oggi. Le statistiche dell’istituto di sorveg ...

