Novak Djokovic torna a parlare di vaccini: “L’obbligo è inaccettabile” (Di giovedì 20 agosto 2020) “vaccini? Non sono contrario in senso assoluto, come molti hanno scritto. Chi sono io per parlarne quando ci sono medici che ci lavorano da anni? Sono sicuro che ce ne sono con scarsi effetti collaterali che hanno aiutato a contenere la diffusione di malattie infettive. Solo non voglio che ci sia qualcuno che mi obblighi a mettere qualcosa nel mio corpo. Questo lo trovo inaccettabile“. Novak Djokovic torna a parlare di vaccini dopo la bufera per una sua dichiarazione di aprile sulla prospettiva di un obbligo vaccinale per tornare a giocare in tempo di coronavirus. Nel corso di un’intervista al New York Times, il numero 1 del mondo ha parlato della situazione a Flushing Meadows, della bolla in cui i giocatori affronteranno il Western&Southern Open e ... Leggi su sportface

