Neonato abbandonato in un centro di riciclaggio: caccia alla mamma (Di giovedì 20 agosto 2020) Il cadavere di un Neonato è stato trovato, avvolto in un asciugamano viola, in un centro di riciclaggio dei rifiuti domestici di Bradford, in Inghilterra. Il cadavere di un Neonato è stato trovato stamattina, avvolto in un asciugamano rosa, in un centro di raccolta dei rifiuti: il Bowling Back Lane Household Waste Recycling Center di … Leggi su viagginews

Bari, neonato abbandonato davanti a una chiesa. Il biglietto: “Mamma e papà ti ameranno per sempre”

Il parroco delle chiesa ha individuato il corpo del neonato posto nella culla termica che lo stesso religioso aveva fatto installare proprio per dare una possibilità ai genitori naturali che decidono ...

Il parroco delle chiesa ha individuato il corpo del neonato posto nella culla termica che lo stesso religioso aveva fatto installare proprio per dare una possibilità ai genitori naturali che decidono ...