Io e te, la puntata di oggi, 20 agosto 2020. Gli ospiti di Pierluigi Diaco (Di giovedì 20 agosto 2020) Manca poco per la nuova puntata di Io e te, trasmissione condotta da Pierluigi Diaco su Rai uno. Anche oggi, nuove interviste e ospiti in studio. Io e te: orario in tv e streaming, anticipazioni Rai1 e Raiplay, quando va in onda, conduttori Non tutti sanno che il programma Io e te subirà un temporaneo cambiamento di orario, che non sarà più a partire dalle 14. Iniziando sempre dopo il Tg1 del pomeriggio, il programma sarà slittato semplicemente di mezz’ora, per cui la trasmissione partirà ufficialmente alle 14,30 da giovedì 20 agosto 2020. Il motivo del cambio è dovuto al fatto che fra un mese, il 20 e 21 settembre 2020, si andrà a votare per il referendum popolare confermativo. La tv di ... Leggi su italiasera

RaiUno : Una nuova puntata di #IoeTe ora in onda su #Rai1. Oggi il faccia a faccia con #ManuelaVilla ?? #13agosto - Alphaa_10 : RT @I_laria_: Anche oggi a puntata terminata (anche se si è visto poco e niente...) Tweet di apprezzamento per Marco Nardi che, meriterebbe… - italiaserait : Io e te, la puntata di oggi, 20 agosto 2020. Gli ospiti di Pierluigi Diaco - jaeminct__ : @ateez_babysanie io non mi aspettavo tutto questo............ soprattutto una cosa presente nella puntata di oggi............ - AreaDem : RT @erealacci: Il terremoto del Centro-Italia è un banco di prova dell’Italia del futuro. Lo spiega bene @FabioRenz in una nuova puntata d… -

Ultime Notizie dalla rete : puntata oggi Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 20 agosto 2020 ComingSoon.it Barcellona, oggi confronto Messi-Koeman per fare il punto sul futuro

Leo Messi interrompe le vacanze per rientrare a Barcellona e avere un colloquio con il nuovo allenatore Ronald Koaman. A riportarlo è la stampa spagnola, second ...

Caronia, la terribile morte di Viviana e Gioele. Il procuratore: "Morti nello stesso posto, i resti del bimbo trascinati dagli animali"

Intanto, un papà distrutto dal dolore che sui social ha puntato il dito contro i metodi seguiti nelle ricerche, oggi è impegnato anche nel drammatico riconoscimento degli indumenti che apparterrebbero ...

Leo Messi interrompe le vacanze per rientrare a Barcellona e avere un colloquio con il nuovo allenatore Ronald Koaman. A riportarlo è la stampa spagnola, second ...Intanto, un papà distrutto dal dolore che sui social ha puntato il dito contro i metodi seguiti nelle ricerche, oggi è impegnato anche nel drammatico riconoscimento degli indumenti che apparterrebbero ...