Il governo della paura che sottrae presente e futuro ai giovani (Di giovedì 20 agosto 2020) «Quanno se scherza, bisogna èsse' seri» ammoniva il Marchese del Grillo nella celeberrima pellicola diretta da Mario Monicelli. La citazione è calzante per riprendere gli atti del governo adottati per contenere il virus con l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale dalle ore 18 alle 6. Per il ministro della Salute Roberto Speranza il Covid è attivo per fasce orarie o obbedisce a turni di impiego disposti da un fantomatico datore di lavoro. I virus non hanno un orario di servizio, essendo assunti a tempo indeterminato dalla natura, e quando risultano violenti nel loro vigore diffusivo vanno mitigati con comportamenti di contenimento. Oggi, in base ai dati disponibili, non viviamo un'emergenza sanitaria che giustifichi l'esasperazione di misure limitative delle libertà individuali. Eppure, il ... Leggi su nicolaporro

