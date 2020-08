Il Covid fa tremare di nuovo il calcio (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Coronavirus fa tremare il calcio italiano. Nelle ultime 48 ore infatti la lista dei calciatori di Serie A risultati positivi al tampone è in continuo aggiornamento e rischia di diventare sempre più lunga: dopo Mirante - secondo portiere della Roma - che ieri mattina ha annunciato di aver contratto il virus dopo una vacanza in Sardegna, in serata il bollettino si è allungato con Ceppitelli, Bradaric e Cerri del Cagliari. Oggi invece all'elenco si sono aggiunti due tesserati del Torino - il club granata non ha reso noti i nomi dei calciatori - oltre a Petagna del Napoli e Boga del Sassuolo. Sono dunque cinque le squadre toccate nella massima serie (in Serie B il Brescia ha comunicato di avere un tesserato positivo) ma il timore è che l'elenco possa allungarsi con il passare delle ore. Attualmente tutti i giocatori sono ... Leggi su iltempo

