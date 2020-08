Gmail down, gli utenti non riescono a inviare messaggi con allegati. Cosa succede (Di giovedì 20 agosto 2020) Blackout mondiale per Gmail . Il popolare srvizio di posta elettronica gestito da Google è in down da questa mattina alle ore 7:00. Centinaia di migliaia di utenti non riescono a inviare messaggi che ... Leggi su leggo

SkyTG24 : Gmail down, oggi problemi nell'invio di email con allegati - repubblica : Gmail down, impossibile inviare mail con allegato - aderenzis1 : Gmail down, impossibile inviare mail con allegato - SilviaTwister : RT @danieledann1: ?? #Google: Dalle 7:00 di questa mattina #Gmail non permette di inviare e-mail con gli allegati. Down anche #GoogleDrive,… - infoitscienza : Gmail down, per molti utenti è impossibile caricare gli allegati nel servizio di posta -